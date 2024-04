JUVENTUS, CARTA CR7: LA STORIA

La richiesta di, in merito alla manovra sui compensi fatti durante il Covid, sembra dirigersi verso un respingimento. Ciò significherebbe un'assoluzione per la società bianconera che eviterebbe anche di dover versare gli interessi maturati nel tempo.e questo porterebbe la Juve all'assoluzione. Risposta definitiva nei prossimi giorni.Nel corso della pandemia da Covid-19, la Juventus avrebbe provato a far firmare a Cristiano Ronaldo una carta per dilazionare gli stipendi, ma l'attaccante portoghese non l'ha mai sottoscritta. Al momento del suo addio direzione Manchester United, la Juventus ha offerto una liberatoria, accettata da Ronaldo, che rinunciava a qualsiasi diritto economico.