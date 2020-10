1









-2 all’epica sfida tra Juventus e Barcellona, teatro della faida epocale tra Cristiano Ronaldo e Messi. Ma ci sarà il fenomeno portoghese? Lui vorrebbe scendere in campo già da qualche giorno, ma il Covid-19 gli sta impedendo di tornare in gruppo. Dal canto suo, la Juve ha già provveduto ad inviare i certificati di buona salute all’Uefa (Ronaldo è sempre stato asintomatico), per la convocazione serve un tampone negativo ad almeno 24 ore dal match. Come riporta Sky Sport, domani verranno rivelati gli esiti dei test effettuati oggi. Per Ronaldo è programmato un altro tampone domani, così nel caso in cui risultasse positivo, ci sarebbe un’ultima chance per averlo contro il Barcellona. Da quanto è trapelato, la carica di Ronaldo era bassissima nell’ultimo tampone. La Juve resta ottimista e si gioca l'ultima possibilità per ritrovare il suo uomo più forte, nello scontro titanico con la nemesi Messi.