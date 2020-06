Da poco diventato miliardario, Cristiano Ronaldo continua ad occuparsi di affari. Come riporta Milano Finanza, il fenomeno portoghese della Juventus ha deciso di traferire la sua holding, la Crs Holding, dal Lussemburgo (dal 2015 la sede delle sue operazioni economiche) a Lisbona. Una decisione presa mentre si trovava a Madeira, nel periodo del lockdown, che si concretizzata con la firma di CR7, che gestisce personalmente il capitale della finanziaria, nonché i documenti per il passaggio. Stando a quanto si legge sempre su MF, la holding ha cambiato nome in CR7 Lifestyle, e a fine 2019 la società registrava un attivo di 15,73 milioni di euro e un utile di 233 mila euro.