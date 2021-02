Oggi Cristiano Ronaldo compie 36 anni e, nonostante l'età avanzata per un calciatore, le sue prestazione non accennano a diminuire in termini di incidenza per la squadra. Tra i tanti primati e i record raccolti in carriera, Cristiano Ronaldo ne può annoverare uno legato al suo arrivo in Serie A. Secondo i dati Opta, infatti: "67 - Dal suo arrivo alla Juventus nel 2018/19, Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha realizzato più gol in Serie A (67). Festa.". La vittoria della Champions League non sarà, per il momento, arrivata, ma l'incidenza di CR7 alla Juventus è innegabile e i numeri lo dimostrano una volta di più.