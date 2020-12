5









Tra i tanti record raggiunti e le onorificenze raccolte in carriera, Cristiano Ronaldo può vantare di essere il miglior marcatore di sempre nella storia del calcio. Negli ultimi giorni, intorno a questo dato, ci sono state diverse polemiche e anche i giornali italiani hanno mostrato numeri contrastanti. Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, però, viene spiegato perché il gradino più alto del podio spetta al fenomeno portoghese e quali sono le più comuni interpretazioni errate che hanno portato a non riconoscere questo record: "La maggioranza dei giornali italiani si è fidata, e continua a fidarsi, di una pagina di rsssf.com, sito curato da una fondazione di statistici del calcio. Ma quella pagina, intitolata “Best Goalscorers All-Time (Official matches)”, è vecchia, incompleta e senz’altro incongruente con i dati in continua evoluzione di Cristiano Ronaldo". LA SPIEGAZIONE - La classifica di rsssf.come è vecchia perché il curatore ha inserito i dati su Bican nel 2009. Incompleta perché manca Erwin Helmchen, autore di più di 1000 reti ufficiali. Incongruente perché per alcuni calciatori vengono contati i gol segnati con le nazionali giovanili e per altri no. Considerando solo i gol segnati nei campionati di massimo livello, nelle coppe nazionali e internazionali; la classifica aggiornata è: Cristiano Ronaldo 758 gol; Pelé 757 gol; Romario 735 gol.