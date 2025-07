Cristiano Ronaldo assente al funerale di Diogo Jota: la spiegazione

AFP via Getty Images

L’assenza di Cristiano Ronaldo ai funerali di Diogo Jota e del fratello André Silva ha acceso un intenso dibattito in Portogallo, soprattutto sui social. Molti utenti e opinionisti ritenevano doverosa la presenza del fuoriclasse portoghese, non solo per il suo legame con la Nazionale, ma anche per il ruolo simbolico che ricopre nel calcio lusitano.Le critiche non sono passate inosservate. Tramite il suo entourage, CR7 ha spiegato i motivi della mancata partecipazione: Ronaldo, infatti, non prende parte a funerali dal 2005, anno in cui morì suo padre José Dinis Aveiro. Inoltre, ha preferito non attirare l’attenzione su di sé, nel rispetto del dolore della famiglia coinvolta in questa terribile tragedia.

A difendere il cinque volte Pallone d’Oro è intervenuta anche la sorella, Katia Aveiro, che ha denunciato pubblicamente l’accanimento mediatico: "È vergognoso enfatizzare un’assenza invece di rispettare il dolore di una famiglia distrutta. Anche noi, nel lutto per nostro padre, siamo stati travolti da telecamere e curiosi."Sui social, Ronaldo aveva comunque espresso il proprio cordoglio con un pensiero rivolto al compagno di Nazionale, ribadendo la propria vicinanza alla famiglia di Jota in un momento tanto delicato.