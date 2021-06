Ennesima prestazione da fuoriclasse di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nel corso di Portogallo-Francia che gli ha permesso di aggiungere al palmarés due nuovi record. Non può stupire, quindi, la popolarità raggiunta da CR7 che ha milioni di fans in giro per tutto il mondo. A volte, un po' troppo esagitati. Come riportato da Sky, infatti, al termine della partita di Euro 2020, alcuni tifosi hanno tentato di scavalcare e raggiungere Cristiano Ronaldo. Gli steward li hanno prontamente fermati prima che raggiungessero il campione di Madeira.