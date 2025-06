Cristiano Ronaldo allo scoperto sul futuro: ecco cosa farà

AFP via Getty Images

Cristiano Ronaldo continuerà a vestire la maglia dell'Al Nassr. A confermarlo è stato lo stesso fuoriclasse portoghese, che ha annunciato il rinnovo del contratto con il club saudita, mettendo fine alle voci su un possibile addio a fine stagione."Il mio futuro? In sostanza non cambierà nulla. Resto all'Al Nassr? Sì", ha dichiarato CR7, come riportato da Fabrizio Romano sui propri canali ufficiali. Parole chiare, che testimoniano la volontà di Ronaldo di proseguire la sua avventura in Arabia Saudita, dove è diventato il volto simbolo del nuovo progetto calcistico nazionale.

L'ex Real Madrid, Juventus e Manchester United ha già messo a segno decine di reti con l’Al Nassr, trascinando la squadra a livello nazionale e internazionale. La sua permanenza rappresenta un segnale forte anche per la Saudi Pro League, che punta a confermarsi come una delle destinazioni più ambiziose per il calcio mondiale.Con questo rinnovo, Ronaldo conferma la sua fiducia nel progetto e si prepara a un’altra stagione da protagonista, tra gol, leadership e visibilità globale. L’Al Nassr, dal canto suo, si gode ancora il suo campione più iconico.