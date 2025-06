Cristiano Ronaldo allo scoperto su Mondiale e ritiro: cosa ha detto

Getty Images

ha parlato del suo futuro, dichiarazioni riportate da Fabrizio Romano, affrontando con sincerità i temi legati al Mondiale per Club e al possibile ritiro dal calcio giocato.“È quasi deciso che NON parteciperò al Mondiale per Club della FIFA, nonostante abbia ricevuto molte proposte e inviti”, ha dichiarato il campione portoghese. “Ci sono stati contatti, colloqui… ma bisogna ragionare in termini di breve, medio e lungo periodo”.Parole che sembrano mettere fine alle speculazioni su un suo possibile coinvolgimento nella competizione, ma che aprono anche un’altra riflessione: quella sulla fase conclusiva della sua carriera.

A chi gli chiede se stia pensando al ritiro, Ronaldo risponde con filosofia: “La mia mentalità è vivere giorno per giorno. Non mi restano molti anni da giocare… ma mi sto godendo il momento”.E aggiunge: “Non c’è una data fissata per il mio ritiro. Mi sento felice, sono qui per divertirmi e continuerò finché proverò piacere nel farlo”.