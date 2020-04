Un fisico statuario. È quello che Cristiano Ronaldo ha mostrato nell’ultima foto postata sui social da Funchal, località del Portogallo in cui sta trascorrendo la quarantena al fianco della sua famiglia. Lui, che della costanza negli allenamenti ha fatto il suo mantra, diventando uno dei giocatori più vincenti nella storia del calcio. Il coronavirus sta mettendo in difficoltà tutti, ma non sta ammalando la sua mente, sempre sul pezzo e concentrata. “Inspirare, espirare. Stai in movimento”. Una sorta di motto spirituale per mantenere la calma e spingere al massimo il proprio fisico. Cristiano Ronaldo, uno che ‘restare fermo’ non sa neanche cosa voglia dire.