Di certo non uno di quei tramonti che irrorano l’ambiente di rosso fuoco, che rapiscono gli occhi e fanno viaggiare la mente. Piuttosto malinconia e tristezza, questi i sentimenti che accompagnanoverso un finale di carriera in controtendenza rispetto a quanto ha regalato prima al gioco del calcio e a tutti gli appassionati. Sentimenti che si amplificano se visti nella prospettiva del testa a testa con Lionel, ieri assoluto protagonista della vittoria dell’Argentina con l’Olanda.. Lo sappiamo bene in casa Juve, quando negli ultimi giorni del mercato estivo del 2021, dai saluti alla Continassa al jet privato che lo aspettava a Caselle. Un saluto rapido e sgrammaticato ai tifosi, addio e tante care cose., ha toccato il fondo, prima con il finale triste con il Manchester United e poi con le panchine con il Portogallo al Mondiale e l’esclusione dalla competizione dopo la sconfitta con il Marocco.E pensare che, dopo la risoluzione del contratto con il Manchester United, c’erano tifosi della Juventus che lo avrebbero riaccolto a Torino. No, grazie: non è quello di cui c’è bisogno.