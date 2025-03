Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club: lo scenario per l'ex Juventus

AFP via Getty Images



Cristiano Ronaldo giocherà il Mondiale per Club?

Comincia ad avvicinarsi l'inizio del, la nuova competizione organizzata dalla FIFA che inizierà a metà giugno e durerà circa un mese. Un torneo in cui parteciperanno 32 squadre provenienti da tutto il mondo, compresa la Juventus, che insieme all'Inter è la squadra italiana che sarà nel Mondiale per Club. Non ci sarà invece l'Al Nassr, la squadra in cui gioca Cristiano Ronaldo. Eppure, il portoghese sta pensando di giocare comunque la competizione, ecco come.

Ronaldo e Messi insieme: l'idea

Cristiano Ronaldo ha il contratto in scadenza con l'Al Nassr e ancora non ha rinnovato. L’idea rilanciata da Sky Sports Uk e ripresa da alcuni media spagnoli sarebbe quella di restare un free agent e mettersi a disposizione per un club che giochi il prossimo Mondiale negli Stati Uniti tra giugno e luglio. Un contratto breve, giusto per essere presente al nuovo torneo internazionale.Tra le ipotesi che si sono fatte avanti anche quella di essere ingaggiato dall'Inter Miami, ovvero il club dove gioca Lionel Messi. Sarebbe uno scenario incredibile che vedrebbe i due eterni rivali giocare per la prima volta insieme dopo essersi affrontati così tante volte.