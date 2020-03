“In questo momento difficile per il mondo intero, dobbiamo essere grati per le cose che importano – la nostra salute, la nostra famiglia, i nostri cari. State a casa e aiutiamo tutti gli operatori sanitari fuori da qui che combattono per salvare delle vite umane”. È questo il messaggio che Cristiano Ronaldo ha lanciato su Instagram, pubblicando un post con i sui figli. Il fenomeno portoghese si trova a Funchal, la sua terra natia, per trascorrere questo duro periodo al fianco della famiglia e soprattutto della madre, colpita recentemente da un ictus.