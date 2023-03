Torna in campo il Portogallo e lo fa, ancora, con Cristiano Ronaldo protagonista. Il giocatore del Al Nassr è stato convocato da Roberto Martinez nel primo impegno sulla panchina lusitana dell’ex ct del Belgio. CR7 ha parlato in conferenza stampa del suo futuro e del rapporto con la Nazionale.ADDIO - "Non mentirò. Nella nostra vita dobbiamo mettere tutto in discussione. Abbiamo pensato, riflettuto, sul dire addio alla Nazionale, io e la mia famiglia, ma poi siamo giunti alla conclusione che, nonostante le difficoltà, non potevamo gettare la spugna. Sono riuscito a vedere la situazione da diverse angolazioni. Ho imparato molto. Sono felice di essere tornato. Il mister ha dimostrato di contare su di me. Ho sempre voluto giocare. Come sapete, ha parlato con tutti e anche con me. E sono riuscito a capire che ho ancora molto da dare alla Nazionale. Lo sento, lo voglio e il mio desiderio è portare il Portogallo ai massimi livelli. Darò sempre il mio contributo quando hanno bisogno di me".