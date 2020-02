Cristiano Ronaldo parla a Sky Sport a due giorni dal big match contro l'Inter che però si giocherà a porte chiuse. Il campione portoghese ha dichiarato: "Queste cose possono succedere, è il calcio. Non siamo felici di aver perso ma è normale. In Champions le partite sono tutte difficili, siamo delusi ma abbiamo la seconda partita a casa e abbiamo fiducia, possiamo cambiare il risultato e qualificarsi ma la nostra priorità ora è vincere la prossima partita e la Champions verrà dopo. Siamo rilassati, concentrati e preparati per la prossima partita. Come ho detto prima, la Champions è la competizione più dura del calcio, tutte le squadre sono difficili, non ci sono più partite facili. Abbiamo la seconda partita a casa, spero con i tifosi (ride ndr). Abbiamo fiducia, siamo delusi ma come ho detto prima la seconda partita sarà a casa, non vedo l'ora ed ho fiducia che possiamo qualificarci"



