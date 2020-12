Dopo un turno di sosta in campionato che l'ha tenuto fuori nel match contro il Benevento - e che ha fatto parecchio discutere, visto il risultato finale - Cristiano Ronaldo tornerà a completa disposizione per la sfida di Champions League di domani sera contro la Dinamo Kiev. Se il campione portoghese della Juventus dovesse riuscire ad andare in rete farebbe cifra tonda e raggiungerebbe i 750 gol in carriera, avvicinandosi ulteriormente ai 761 di Pelè. Inoltre, raggiungerebbe la coppia Nedved-Higuain a 12 reti con la maglia bianconera in Champions League.