L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sviscera nel dettaglio i numeri stagionali di Cristiano Ronaldo. 36 gol in 38 partite, tra Juventus e Portogallo, quasi un gol a gara. Con la maglia bianconero è a quota 25 in 32 match, mentre il dato con la Nazionale è imbarazzante, nel senso positivo del termine: 11 reti in 6 partite, un gol ogni 47 minuti. Attualmente, CR7 si trova secondo nella classifica capocannoniere della Serie A alle spalle di Ciro Immobile, terzo nella Scarpa d’Oro assieme a Werner del Lipsia, dietro all’attaccante della Lazio e a Lewandowski. Il quotidiano analizza come la pecca stagionale nelle reti di Ronaldo sia stata la Champions League, la sua comfort zone: solo 2 reti quest’anno, il minimo da quando segna nella competizione europea. Ma c’è da sottolineare che il suo killer instinct si attiva nelle fasi ad eliminazione, ben 65 centri sui 129 totali. Quando si tornerà a giocare, avrà la possibilità di scalare le classifiche personali.