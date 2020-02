Un pensiero speciale da Cristiano Ronaldo. Non capita tutti i giorni di ricevere doni per mano dell'attaccante portoghese della Juventus ma per il cantante britannico James Arthur è successo. Lo stesso Arthur ha condiviso nelle sue storie Instagram l'arrivo di una scatola con diversi prodotti brandizzati CR7. Da jeans a scarpe, Cristiano Ronaldo ha inviato un bel pò di materiale al giovane cantante inglese ripostando poi le sue storie in cui ringraziava il bianconero. Anche il giornalista Piers Morgan ha postato i prodotti inviati da CR7.