Sicuramente un piccolo giocatore della Juventus come Cristiano Jr., figlio primogenito di Ronaldo, non passa del tutto indifferenze agli occhi di tifosi e appassionati di calcio, curiosi di vedere se il piccolo seguirà le orme paterne. Premesso che in certe categoria di età davvero giovanissime i numeri non vanno inseguiti e soprattutto non fanno sempre testo per quella che può essere poi la crescita del bambino o ragazzo, in questi giorni stanno circolando delle statistiche molto benauguranti: il piccolo Ronaldo ha infatti messo a segno 58 gol e 18 assist in 23 partite (altre fonti riportano 28, in ogni caso il dato resta notevole!) nella formazione Under 9 bianconera.