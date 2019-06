Cristiano Jr, o Cristianinho, come papà, Cristiano Ronaldo. E' già tra i giovani talenti più ricercati sul mercato dei giovanissimi: ad appena 9 anni, infatti, lo Sporting Lisbona si sarebbe già mosso per fargli ripercorrere le orme del padre. Come riporta il Correio da Manha, il club avrebbe avviato i primi contatti con nonna Dolores e starebbe provando l’affondo decisivo per portarlo via dalla Juventus.