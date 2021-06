Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi grazie spazio alla Juventus e al futuro di Ronaldo. Il Corriere dello Sport apre con il rebus legato al portoghese: "Cristiano in croce" è il titolo in copertina, poi continua: "E' il momento più nero di CR7. E la Juve si consola con Morata". Tuttosport sulla stessa scia: "Ronaldo tra Max e lo sceicco". La Gazzetta dello Sport invece apre con l'Europeo e un intervento di Conte sulle loro colonne: "Voto Mancio". La Juve di spalla. "La rabbia di Ronaldo. Juventus, Gabriel Jesus piano B".



