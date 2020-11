Prime pagine dei giornali naturalmente dedicate alla splendida vittoria della Juventus per 2-0 contro il Cagliari. Tuttosport titola sulla prestazione di Ronaldo, autore di una doppietta: “Cristiano il magnifico – Battuto il Cagliari, la Juve è seconda: doppietta di CR7, che raggiunge Ibra in vetta alla classifica cannonieri e firma la 73ª rete in 95 partite con la maglia bianconera”.



Anche il Corriere dello Sport esalta la prestazione della squadra di Andrea Pirlo: “Abbracciami, Juve – Ronaldo trascinatore con una doppietta: Cagliari ko (2-0). I bianconeri ritrovano il successo in campionato. E ora la Champions”.