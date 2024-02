Le parole di Cristianoa Sky:- No, ho un grande ricordo quando cominciò nella Primavera a Torino, un grande calciatore.- Abbiamo lavorato come sempre, molto bene, il risultato è frutto di tanti episodi. Noi cerchiamo il nostro obiettivo, abbiamo idee chiare su dove arrivare. Siamo sereni, affrontiamo l'Udinese con la voglia di vincere che ci ocntraddistingue? L'obiettivo? Sempre quello.- Vogliamo vincere tutte le partite, non ci siamo mai nascosti. Il quarto posto, mancano 15 partite, stasera è complicata, l'Udinese non ha i punti che merita, sarà una partita difficile.- SIamo felicissimi di lavorare con lui, ha dimostrato in passato e ancora oggi di essere un grandissimo. Ha un anno e mezzo di contratto, vogliamo proseguire con lui e a fine anno abbiamo tempo di sederci e programmare- Dobbiamo pensare al presente e fare un passo dopo l'altro.- Se faremo la coppa, saremo contenti e aumenteremo il numero di calciatori. Quest'anno abbiamo una rosa ristretta e prenderemo dei calciatori di qualità. Non possiamo fare altri progetti che pensare a stasera. Prossimo anno vedremo.- Lo conosco da 30 anni, siamo amici e gli auguro tutto il bene, ha le qualità per diventare un grande allenatore.