Tutto vero: era proprio Cristiano, in primissima fila al Festival di Sanremo. Il dittore sportivo bianconero era in compagnia della famiglia e si è goduto dai posti più in vista la finalissima della kermesse della canzone italiana.Naturalmente, inquadrato nel corso di una pubblicità, sui social si sono tutti scatenati. Soprattutto sulla possibile preferenza finale. C'è chi scherza sui suoi trascorsi napoletani: "Vota 18. Ci manchi!", scrive un tifoso partenopeo. E c'è chi scherza pure sui prossimi colpi di mercato: "Ma cosa ci fa lì? Cos'ha in mente?". Magari il prossimo colpo sarà canoro...