Cristianarompe il silenzio. L'attaccante, "colonna" della, ha commentato così sui social il difficile momento della squadra femminile bianconera: "È sicuramente per noi e per voi, il periodo più difficile e più deludente che abbiamo mai vissuto. Mi sento di chiedere scusa a voi, tifosi, che anche sabato ci avete spinto dal primo minuto per portarci alla vittoria che volevamo tutte e a tutti i costi ma che, purtroppo, non è arrivata. Ora mancano 8 partite in cui dare il massimo per onorare la maglia e la storia di questo club. Fino alla fine".