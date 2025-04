Cristiana Girelli: 'Non sento gli anni. Giocare nei grandi stadi aiuterebbe, in Inghilterra lo fanno'

Getty Images

L'intervista a Cristiana Girelli

La Repubblica ha intervistato, grande protagonista del sesto scudetto della, che oggi compie 35 anni.- "Lo scenario perfetto. Gli anni non li sento, per come sono fatta. Una punta viene valutata per i goal e per i risultati che ottiene la squadra".- "Alla Juve devi vincere sempre, ma noi venivamo da due anni molto difficili. Non partivamo da favorite, ma con il lavoro e il sacrificio ce l’abbiamo fatta. I grandi giocatori fanno vincere le partite, il gruppo vince i campionati. Abbiamo superato insieme momenti duri. Quando smetterò non mi rimarranno solo i goal, ma le emozioni dello spogliatoio e le risate".

- "Non vedo l’ora, è straordinario. Ringraziamo la società, ci ha aperto per l’undicesima volta lo stadio. Quanto aiuterebbe giocare nei grandi impianti italiani? Molto. In Inghilterra lo fanno già. Se si lavorasse nel modo giusto, potremmo offrire uno spettacolo all’altezza".- "Chi inizia a giocare a calcio sogna un Mondiale o un Europeo con quella maglia. Per me potrebbe essere l’ultimo grande torneo con la Nazionale. Dove si può arrivare? Passare il girone è l’obiettivo. Ci sono rivali molto tecniche, come Spagna e Portogallo. Il Belgio l’abbiamo già affrontato nell’ultimo Europeo, ci ha buttate fuori. Chi ha vissuto quell’esperienza avrà voglia di rivalsa".- "Dopo il Mondiale del 2019 c’era stata grande risonanza mediatica. Gli ultimi risultati non ci hanno aiutato, avremmo potuto fare meglio: dobbiamo ottenerne di migliori per far parlare di noi".