Cristiana Girelli, la maglia allo Juventus Museum: 'Qualcosa di indelebile'

AFP via Getty Images

Giornata memorabile quella di ieri per, che è stata protagonista allo consegnando la maglia celebrativa delle suein bianconero insieme a Barbara Bonansea, che ha raggiunto lo stesso traguardo un mese prima."È stato ancora più bello festeggiare il traguardo delle 200 presenze in un luogo magico e ricco di storia come lo Juventus Museum", le parole di Girelli al sito ufficiale del club. "Ti rendi conto veramente che ciò che hai fatto ora è scritto, è storia. Aver consegnato questa maglia è come aver timbrato un qualcosa di indelebile che rimarrà per sempre impresso nella storia di questo glorioso Club. Esserne anche soltanto una piccola parte mi riempie ancora più di orgoglio. Averlo raggiunto con Barbara, poi, ha reso questo momento ancora più speciale perchè abbiamo condiviso tanti bei momenti insieme e mi ha anche fatto fare tanti goal, quindi ha un valore ancora più grande questo traguardo raggiunto insieme".