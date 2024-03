Cristiana Girelli, verso la Fiorentina, impossibile rinunciarci

Oggi scende in campo laWomen, per la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. Guardando i dati statistici però sembra impossibile rinunciare a Cristiana. La numero 10 è tornata, dopo aver smaltito l'infortunio alla caviglia rimediato contro la Freedom in amichevole ed è tornata ad essere la trascinatrice della squadra allenata da Joe Montemurro. A dimostrarlo sono i numeri:i con 8 reti al pari di Lindsey Thomas, in Coppa Italia invece ha segnato cinque delle ultime reti fuori casa.Quando vede di fronte la Fiorentina la numero 10 bianconera sembra abbia sempre uno stimolo in più per iscriversi all'elenco delle marcatrici. Proprio l'undici febbraio 2023 contro le viola metteva a segno il suo gol numero 100 con la maglia numero 10 della Juventus Women, la prima a riuscirci. Al Viola Park, qualora scendesse in campo, si tratterebbe della sua presenza numero 170 in campo. Ad oggi però quello che sembra chiaro è che a questa Cristiana Girelli è impossibile rinunciare.