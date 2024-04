Dopo la sconfitta dellacontro l'Inter, che ha consegnato lo scudetto alla Roma , Cristianaha parlato anche ai microfoni di Rai Sport, in lacrime. Di seguito le sue dichiarazioni a caldo ( QUI LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA ).– "Sofferenza è la parola giusta. Sofferenza nel perdere e fare questo tipo di prestazioni. Dobbiamo fare mea culpa tutte quante e provare a ripartire nelle prossime partite e terminare la stagione in una maniera degna di questa maglia".– "Non so darmi spiegazioni, eravamo un po’ molli e passive, mentre l’Inter ha approcciato in modo perfetto. Nel secondo tempo c’è stata una reazione, ripartiamo da qua per finire nel modo migliore possibile".– "L’Inter è una squadra in crescita, l’ha dimostrato. La Roma ha vinto meritamente il campionato, complimenti a loro".- "Mi auguro per i tifosi, la società e noi stesse di resettare e ripartire il prima possibile e nel miglior modo possibile".