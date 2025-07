Cristiana Girelli al Corriere: 'È il momento più bello. Mi hanno scritto Del Piero e Bonucci'

AFP via Getty Images

, attaccante dellache con una doppietta ha trascinato l'nella semifinale dell'Europeo, ha parlato ai microfoni de Il Corriere della Sera: "La doppietta alla Norvegia il momento più bello della mia carriera? Sì. E fa strano dirlo a 35 anni. Sto percorrendo l’ultimo chilometro e sono consapevole di dovermelo godere. Però provo un senso di dispiacere all’idea di tagliare il traguardo. Smetterò sul più bello, il calcio femminile svolterà definitivamente. La Federazione investirà tantissimo, notti come quelle contro la Norvegia da straordinarie diventeranno ordinarie", le sue parole.

Cristiana Girelli, l'intervista al Corriere

Girelli ha poi aggiunto: "Il messaggio più bello che ho ricevuto? Quello di Stefania Zanoletti, mia ex compagna a Verona e Brescia: “Tutti vedono la vittoria, pochi le ore servite per costruirla”. E i complimenti di, immancabili, e quelli di, che sa cosa vuol dire vincere un Europeo. Poi un video da casa di papà Mauro che piange. Playstation nel nostro ritiro? No, al massimo un mazzo di carte. Godiamo di totale libertà, però ci sentiamo in dovere di essere il più responsabili possibile perché sappiamo che c’è ancora un sogno da inseguire. Non c’è una regola che limiti per esempio l’uso del cellulare. A tavola non lo tiriamo fuori semplicemente perché stiamo bene fra di noi. Ci sfidiamo a ping pong, a biliardino o nei giochi da tavolo. E poi abbiamo una bellissima area relax. L’hotel è in un luogo incantevole".