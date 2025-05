Cristiana Girelli a Sky: 'Non eravamo la Juventus, ma ci siamo ritrovate'

Getty Images

Le parole di Girelli

Le parole diai microfoni di Sky dopo la vittoria della Coppa Italia da parte della Juventus Women - "Vittoria dedicata a lei, sono giorni particolari e non è un caso se abbiamo vinto, la sua presenza è sempre fondamentale. Le auguro il meglio, ha dato tantissimo per noi e spero che quello che farà sarà sempre utile, lei ha sempre messo il "noi" davanti all'Io".- "Nasce tutto dal fatto che mi piace imitare le persone, uno sketch tra di noi (ride, ndr)".

- "Ho avuto bellissime sensazioni già da luglio, ne parlavamo anche ieri a cena. Ce lo siamo domandate e tutte abbiamo risposto così, già dalla tournée c'era qualcosa di bello dopo le ultime due stagioni non facili. Non eravamo la Juve, ora ci siamo ritrovate con quella magia di ogni giorno in allenamento. Una menzione particolare va a chi ha giocato poco, i campionati e le finali come questa si vincono insieme, anche con chi ha giocato meno ma è felice di esserci. Questo è lo spirito vincente, sono emozioni bellissime da vivere e ora ci godiamo la serata".