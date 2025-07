Cristiana Girelli a Gazzetta: 'Paragonare il mio goal a quello di Del Piero? Eccessivo. Rosucci mi ha presa in giro'

Getty Images



Parla Cristiana Girelli

L'attaccante dell'Italia e della Juventus Women Cristianaha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole:"Come l'ho pensato? Non so, è stato istinto. Martina Rosucci mi ha presa in giro perchè l'ho provato migliaia di volte in allenamento ed ogni volta mi diceva di calciare forte e non in quel modo. Ho visto Boattin arrivare ed ho pensato di sfruttare la sua sovrapposizione e lo spazio che mi creava. Ho guardato lei che poi mi ha anche maledetta per non averle passato la palla in quel momento e ho pensato di calciare, è stata un'emozione incredibile".

- "Il paragone mi pare eccessivo"."A mia mamma. A Maria Luisa, una grandissima tifosa che sta morendo di cancro".- "Quando è entrata le ho detto 'Barbara pensaci tu'. Infatti ci è mancato poco, l'ultima azione stava per riuscirci, mi sono detta: 'Se succede...'. Lo speravo per lei che fa parte della generazione che ha sempre trainato questa Nazionale. Sono certa sarà determinante nelle prossime partite".





