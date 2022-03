Il giocatore della Roma Bryan Cristante, ha parlato nel post partita della sfida tra Turchia e Italia ai microfoni di Rai Sport, dove ha analizzato il momento che stanno vivendo ora gli Azzurri.



'Abbiamo fatto una buona partita. Siamo stati bravi a reagire e fare una buona prestazione per ricominciare subito, non era un ambiente facile. Nel calcio c'è poco tempo per piangersi addosso, dobbiamo ricominciare a vincere: sappiamo di essere una squadra forte. Dobbiamo fare il meglio che possiamo". Così Bryan Cristante, autore del gol del pareggio dell'Italia contro la Turchia'.