L'altro nodo? Rolando Mandragora. Scrive dei 'problemi' della Juve, La Gazzetta dello Sport: il primo è certamente la minaccia fantasma di Higuain, che avrebbe confessato ai compagni di non voler rientrare a Torino poiché la situazione coronavirus non sarebbe ancora rientrata. E poi... poi c'è Rolando. Il giovane Mandragora che da anni viene girato in prestito, tra Crotone e Udinese. La Juve ha avuto un'idea: in questi giorni, per la Rosea, si è parlato di un possibile scambio tra Roma e Juven. Mandragora da Fonseca e Cristante da Sarri. Occhio anche al Milan, mosso in maniera netta sul centrocampista. Difficile rifarsi dei 26 milioni che servirebbero per una plusvalenza, però sul mercato è sempre buon esercizio l'inventiva.