si allontana dalla Juventus. Lo scambio con Mandragora che i bianconeri stavano provando a mettere in piedi con la Roma, è stato frenato per volontà dell'allenatore giallorosso Paulo Fonseca: secondo il Corriere dello Sport infatti, il tecnico portoghese non vuole privarsi del suo centrocampista. Nonostante lo scambio bloccato con la Roma però, i bianconeri dovrebbero comunque riprendere, sfruttando il diritto di riacquisto fissato con l'Udinese al momento del trasferimento del centrocampista in Friuli.