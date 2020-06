La Juventus continua a dialogare sul mercato con la Roma, riscoprendo un alleato affidabile in sede di trattative. Secondo quanto riporta La Repubblica, infatti, bianconeri e giallorossi sono pronti a chiudere l'affare che riguarda Bryan Cristante e Rolando Mandragora. La Juve ha ancora la possibilità di riacquistare Mandragora dall'Udinese e girerebbe volentieri il giocatore alla Roma per l'ex atalantino. E le reazioni? Troppo rabbiose, di sicuro. Sia da una parte che dall'altra: il nome di Cristante, soprattutto, non infiamma i tifosi, ancora scottati dal rifiuto di Tonali in favore dell'Inter. Ecco una selezione di quanto venuto fuori sui social.