Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la Juventus continua a lavorare al possibile scambio con la Roma, che porterebbe Rolando Mandragora nella Capitale e Bryan Cristante a Torino. Il giocatore ex Atalanta è seguito da tempo dai bianconeri, e piaceva molto ad Allegri, mentre scalda meno Sarri: eppure, anche per ragioni di bilancio, questa opzione non va scartata.