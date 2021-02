La crisi Suning continua e in Cina si fa sentire molto più che in Italia. Tra IMG e PPTV, la tv di proprietà del gruppo Suning, è scoppiata una nuova bagarre dopo quella del 5 febbraio. PPTV non h pagato gli ultimi bonifici e così IMG ha staccato il segnale.



Calciomercato.com ha contattato in esclusiva un portavoce di IMG, il quale ha risposto alle accuse di inadempimento contrattuale da parte di PPTV: “Possiamo confermare di aver staccato il segnale per la visione del campionato di Serie A su PPTV a seguito del mancato pagamento delle rate scadute. I dialoghi tra le parti sono durati mesi e IMG ha concesso ripetuti rinvii dei pagamenti, ma oggi non possiamo più garantire la distribuzione di contenuti nel mondo nel momento in cui ci sono somme così grandi rimaste in sospeso. IMG non ha violato il proprio accordo né ci sono dialoghi con terze parti per i diritti sulla trasmissione. Per info, la Serie A è stata trasmessa in Cina anche da CCTV, ma grazie a un accordo separato, di cui PPTV era a conoscenza, dato che è specificato all’interno del nostro contratto”.