Il primo dicembre è la data ultima per pagare le ultime tre mensilità. Entro martedì cinque club di Serie A devono mettersi in regola per evitare di cadere in penalizzazioni. E' La Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione, dopo i casi emersi nei giorni scorsi. Due su tutti: il caso del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che non ha ancora pagato il mese di settembre, e quello della Lazio di Claudio Lotito, sottolineato anche da Luis Alberto. Come loro anche Oreste Vigorito, patron del Benevento, così come la Sampdoria di Massimo Ferrero e il Genoa di Enrico Preziosi.



CAOS STIPENDI - A oggi sono tutti in regola. L’ultima assemblea di Lega aveva decretato un rinvio proprio sino al 1° dicembre per i pagamenti delle ultime tre mensilità, per aiutare i club in precarie condizioni economiche post Covid. Ma il tempo scorre...