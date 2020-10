Il calcio è in crisi e il coronavirus ne mette a rischio la sopravvivenza. Una perdita totale di 600 milioni di euro: 200 nella parte finale della scorsa stagione, altri 400 previsti entro dicembre, in cui a pesare per il 65% è il mancato ricavo dai botteghini e per il restante 35% sono le sponsorizzazioni.



ALLARME STIPENDI - Cifre enormi per i club, vicini al default. Secondo quanto riporta Repubblica, il 16 novembre scade il termine per pagare gli stipendi di settembre. A oggi, in Serie A, 15 società su 20 non saprebbero come fare. La soluzione, ora, parrebbe essere solo una: i fondi d'investimento per realizzare una media company con la Serie A. L'offerta di Cvc, l'acquisto del 10% per 1,6 miliardi, appare l'unica strada per non andare incontro al fallimento. Durante l'ultima assemblea, continua Repubblica, i club hanno già ragionato su come spartirsi la cifra: l'obiettivo è ricavare un anticipo per tutte le 20 società di Serie A sottoforma di paracadute per la retrocessione, richiesto però da tutte le 20 società, per poi spalmare il resto della cifra come dividendi per i prossimi 9 anni, così da coinvolgere anche le promosse dalla serie cadetta.