Il Real Madrid stecca ancora. Il Real Madrid viene fermato anche dal Villarreal: 1-1 nella gara di questo pomeriggio. Il club di Florentino Perez tra Liga e Champions League ha vinto solo 3 delle ultime 8 partite giocate e ha subito 15 gol, non riuscendo mai a tenere la porta inviolata. Dati singolari ritratto dei problemi in casa Madrid. E Zidane... rischia? Non ancora, visto il passato, ma se dovesse continuare così un cambio panchina può prendere quota.