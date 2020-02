Aaron Ramsey fa fatica ad imporsi nella Juventus, la sua condizione fisica e le rotazioni di Maurizio Sarri sono fattori che lo relegano spesso in panchina. A questi aspetti negativi c’è un però, la trasferta di stasera al Bentegodi contro il Verona può essere la svolta per il trequartista gallese. Infatti, c’è un precedente incoraggiante: l’esordio e il primo gol in Serie A di Ramsey con la maglia bianconera sono arrivati proprio contro i veneti, nella gara d’andata di questa stagione. Voci di mercato lo vedono come possibile partente quest’estate, ma la partita di stasera potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza per il suo futuro.