Federico Bernardeschi può rimanere alla Juventus. Per l'ennesima volta. Per poi andar via presumibilmente l'anno prossimo a parametro zero. Questo lo scenario prospettato da Calciomercato.com su un giocatore perennemente sull'orlo della cessione, che invece sembra destinato a vestire la maglia bianconera pure nella stagione 2021-2022. Ma per quale motivo?



Innanzitutto la difficoltà a trovare compratori. In un periodo ancora critico a livello economico, chi ti compra un giocatore dal rendimento altalenante e con un ingaggio di 4 milioni a stagione, con la possibilità di ingaggiarlo l'anno prossimo senza doverne pagare il cartellino? Inoltre il possibile scambio col Milan per Romagnoli sembra essersi impantanato nei cattivi rapporti tra Raiola e il club rossonero dopo la telenovela legata al mancato rinnovo di Donnarumma. Quest'operazione per adesso è "messa in freezer".



Infine Massimiliano Allegri è l'allenatore che ha permesso a Bernardeschi di esprimersi al meglio nella Juve. Mentre l'involuzione è coincisa con le gestioni Sarri e Pirlo, tra mille impieghi in ruoli differenti. Che il ritorno di Allegri possa coincidere con la rinascita di Federico? Per come si stanno mettendo certe situazioni di mercato, probabilmente i tifosi juventini dovranno cominciare ad augurarselo.