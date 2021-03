1







di Francesco Guerrieri

Eliminazione dalla Champions più i -7 punti dall'Inter, uguale: Juve in crisi. Equazione facile, i conti tornano per una squadra che da nove anni consecutivi era abituata a dominare il palcoscenico italiano e che nelle ultime stagioni era arrivata a fare due finali europee. Dito puntato contro Andrea Pirlo, secondo molti primo responsabile del periodo complicato che sta attraversando la squadra. Sulle pagine di Tuttosport il lavoro dell'allenatore viene difeso spiegando che ci sono diverse attenuanti a suo favore.



