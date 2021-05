Una considerazione interessante quella che proviene dal New York Times, che analizzando la crisi della Juventus e andando a ricercarne le cause nelle scelte di mercato del club bianconero nelle ultime stagioni, arriva ad affermare che Andrea Pirlo non è la causa del flop juventino di questa stagione, bensì un ulteriore sintomo di una gestione societaria poco solida. Un messaggio, quello lanciato dal giornale americano, per richiamare alle proprie responsabilità in primis la dirigenza della Juve di Agnelli e Paratici, più che addossare le colpe su un allenatore inesperto.