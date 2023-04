Un aprile da incubo. Un aprile che questa serata non risolleva, semmai aggrava. Lazio, Sassuolo, Napoli e Inter, al di là degli episodi o delle sconfitte, sempre di misura (come le vittorie),E se è vero che l'alibi di una stagione stressante e emotivamente complessa per le note vicende c'è, è altrettanto vero che tutto ci si aspettava tranne che un finale di stagione così. Perché perdere è una possibilità, ma farlo così è al limite dell'imbarazzo. Il punteggio dice 1-0 e sarebbe sbagliato dire che l'Inter avrebbe potuto dilagare, ma quello che più ha colpito è proprio l'assenza di ritmo, occasioni e forse anche voglia dei bianconeri.In questa Juve non c'è stato niente, nemmeno la cattiveria per vedere gli ultimi 10' di un arrembaggio anche disperato ma di pura volontà o di una giusta garra, utile per scuotersi. E invece, si è chiusa con la rassegnazione, mista a impotenza di essere più di questo, una sensazione sconfortante e anche inusuale nella squadra dell'ultimo periodo. E in questo aprile buio questa è la notte più nera, che non ci voleva. L'orgoglio di una finale di Coppa Italia da raggiungere, di una vittoria nel doppio confronto con l'Inter e di qualcosa per cui giocare in questo finale di stagione inevitabilmente ancora condizionato dalle sentenze,Damessi in pessime condizioni per incidere a una difesa in costante affanno, da un Locatelli mai così impreciso a uno spirito assente... e la crisi di risultati, nel momento più importante, è servita. Serve scuotersi, tornare cattivi e non molli, dicenel post partita, serve perché così non avrebbe senso continuare. Così sarebbe solo una lenta agonia per chiudere una stagione che diventerebbe orribile, ma che faticherebbe a regalare anche una speranza per un futuro diverso. In bilico, del resto, c'è tutto e la Juve almeno sul campo può dipendere solo da se stessa e può essere migliore.