L'Inter nei giorni scorsi, nella persona del presidente Steven Zhang, ha chiesto alla squadra di rinunciare per il momento a due mensilità, o al limite di spalmarle in modo tale da agevolare la società nerazzurra. Come riporta Repubblica, tuttavia, la risposta del gruppo è stata No. Zhang ora deve quindi cercare di trovare i finanziamenti adeguati per poter garantire gli emolumenti all'organico.



L'Inter, a fronte dell'ottimo andamento sportivo con lo scudetto portato a casa dopo undici anni di digiuno, sta vivendo un difficile momento finanziario.