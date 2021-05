La festa scudetto è già finita e in casa Inter si ragiona sui conti. Zhang ha chiesto nuove rinunce alla squadra e i giocatori hanno negato la possibilità di un nuovo tagli agli stipendi, ma la crisi economica resta. Il problema principale è proprio legato agli ingaggi, come scrive cm.com: "Via ai colloqui individuali per trovare una soluzione al problema più importante che attanaglia oggi il bilancio dell'Inter e la sua proprietà cinese. Suning, Steven Zhang e Beppe Marotta lo hanno detto a chiare lettere: l'attuale bilancio non è sostenibile con i problemi legati alla pandemia che hanno condizionato gli ultimi due anni e hanno portato il costo del lavoro fuori da ogni regime di sostenibilità. Il monte ingaggi è arrivato a toccare oltre il 75% del fatturato e per qualunque altra azienda si starebbe avvicinando il rischio default".



GLI INGAGGI E LE SCADENZE

Romelu LUKAKU – 7,5 milioni + 1,5 di bonus [2024]

Christian ERIKSEN – 7,5 milioni + 1,5 di bonus [2024]

Alexis SANCHEZ – 7 milioni [2023]

Arturo VIDAL – 6,5 milioni [2022+1]

Achraf HAKIMI – 5 milioni [2025]

Ivan PERISIC – 5 milioni [2022]

Stefan DE VRIJ – 3,8 milioni [2023]

Marcelo BROZOVIC – 3,5 milioni [2022]

Samir HANDANOVIC – 3,2 milioni [2022]

Aleksandar KOLAROV – 3 milioni [2021]

Milan SKRINIAR – 3 milioni + 0,5 milioni di bonus [2023]

Ashley YOUNG – 3 milioni [2021]

Matías VECINO – 2,5 milioni [2022]

Niccolò BARELLA – 2,5 milioni [2024]

Lautaro MARTINEZ - 2,5 milioni [2023]

Danilo D’AMBROSIO – 2 milioni [2021]

Stefano SENSI – 2 milioni [2024]

Matteo DARMIAN - 2 milioni [2024]

Andrea RANOCCHIA – 1,8 milioni [2021]

Andrea PINAMONTI – 1,8 milioni [2024]

Roberto GAGLIARDINI – 1,5 milioni [2023]

Alessandro BASTONI - 1,5 [2023]

Inout Radu - 1 [2024]

Daniele PADELLI – 0,5 milioni [2021]

Georgios VAGIANNIDIS – 0.3 milioni [2024]



DI RITORNO DAI PRESTITI

Radja NAINGGOLAN - 4,5 milioni [2022]

JOAO MARIO - 3,5 milioni [2022]

Valentino LAZARO - 1,5 milioni [2023]

DALBERT – 1,2 milioni [2023]

Lucien AGOUME – 0,2 milioni [2022]

Sebastiano ESPOSITO – 0,1 milioni [2022]