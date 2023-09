Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Bayern Monaco Thomasha parlato di Matthijs de Ligt. Le sue parole:"Non si fanno spesso cambi con i difensori centrali. De Ligt merita di giocare al 100% ed è in buona forma. Ovviamente, a livello personale, questo non gli basta ma è un giocatore che fa squadra. Tutti devono essere pronti in ogni momento. Matthijs lo fa, quindi va tutto bene".