Alla Juve è in crisi e stenta, nonostante i minuti giocati, ma in Nazionale può tornare ad essere protagonista. L'Italia apre il mini ciclo di tre gare questa sera, ore 20.45, con l'amichevole contro l'Estonia. Firenze la cornice per un tridente inedito: Bernardeschi-Lasagna-Grifo. Gli Azzurri cercano una vittoria convincente per continuare il percorso con entusiasmo. Mancini, ancora alle prese con il Covid, schiererà un centrocampo formato da Soriano, Tonali e Gagliardini e una difesa con D'Ambrosio, Emerson, Di Lorenzo e Bastoni. Lo riporta Tuttosport.